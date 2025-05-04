https://ria.ru/20250504/putin-2014865755.html
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много
Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:22:00+03:00
2025-05-04T12:22:00+03:00
2025-05-04T12:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о ситуации три года назад, когда из страны массово уходили западные компании и у многих складывалось ощущение, что Россия может упасть в кризис.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много
Путин: когда западные компании уходили из РФ, рисков было много