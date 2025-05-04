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Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 04.05.2025 (обновлено: 12:34 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014865755.html
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много
Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:22:00+03:00
2025-05-04T12:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о ситуации три года назад, когда из страны массово уходили западные компании и у многих складывалось ощущение, что Россия может упасть в кризис.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: когда западные фирмы уходили из России, рисков было много

Путин: когда западные компании уходили из РФ, рисков было много

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о ситуации три года назад, когда из страны массово уходили западные компании и у многих складывалось ощущение, что Россия может упасть в кризис.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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