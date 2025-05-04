https://ria.ru/20250504/putin-2014865485.html
Россия специально не готовилась к СВО, заявил Путин
Россия специально не готовилась к СВО, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Россия специально не готовилась к СВО, заявил Путин
Россия не готовилась специально к спецоперации на Украине, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:20:00+03:00
2025-05-04T12:20:00+03:00
2025-05-04T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия не готовилась специально к спецоперации на Украине, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin-2014864585.html
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россия, донбасс, украина, владимир путин, павел зарубин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия специально не готовилась к СВО, заявил Путин
Путин: РФ специально не готовилась к СВО, а решала проблему мирными средствами