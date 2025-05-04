https://ria.ru/20250504/putin-2014864189.html

Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу

Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу

России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:12:00+03:00

2025-05-04T12:12:00+03:00

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россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин."Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Так он ответил на вопрос о том, какие выводы из последних непростых лет Россия должна сделать, чтобы идти вперед.

https://ria.ru/20250504/rossija-2014865903.html

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество