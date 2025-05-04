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Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу - РИА Новости, 04.05.2025
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12:12 04.05.2025 (обновлено: 12:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014864189.html
Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу
Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу
России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:12:00+03:00
2025-05-04T12:47:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин."Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Так он ответил на вопрос о том, какие выводы из последних непростых лет Россия должна сделать, чтобы идти вперед.
https://ria.ru/20250504/rossija-2014865903.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу

Путин: России нужно своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин.
"Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Так он ответил на вопрос о том, какие выводы из последних непростых лет Россия должна сделать, чтобы идти вперед.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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