https://ria.ru/20250504/putin-2014863039.html
Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир
Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир - РИА Новости, 04.05.2025
Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир
Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1",... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:02:00+03:00
2025-05-04T12:02:00+03:00
2025-05-04T12:05:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции. Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".
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В гостях у Путина
В гостях у Путина
2025-05-04T12:02
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общество, россия, дальний восток, украина, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Дальний Восток, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир
Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, вышел в эфир