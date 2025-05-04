https://ria.ru/20250504/putin-2014863039.html

Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир

Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир - РИА Новости, 04.05.2025

Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир

Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1",... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:02:00+03:00

2025-05-04T12:02:00+03:00

2025-05-04T12:05:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции. Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".

https://ria.ru/20250504/putin-2014854905.html

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общество, россия, дальний восток, украина, владимир путин, павел зарубин