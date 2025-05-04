https://ria.ru/20250504/putin-2014854905.html

Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы

Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы - РИА Новости, 04.05.2025

Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы

Президент России Владимир признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны, и отметил, что продолжает "дышать одним воздухом с... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:07:00+03:00

2025-05-04T11:07:00+03:00

2025-05-04T11:24:00+03:00

владимир путин

россия

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политика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны, и отметил, что продолжает "дышать одним воздухом с миллионами граждан России"."Уже прошло 25 лет, как и президентом, и премьер-министром работаю. Не знаю даже, стоит ли говорить, с другой стороны, это важно. У меня такое чувство, что все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает. Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, - я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", - сказал Путин в интервью для документального фильма телеканала "Россия".Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" выйдет в эфир в воскресенье.

https://ria.ru/20250503/putin-2014760963.html

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Ольга Фомченкова

владимир путин, россия, павел зарубин, политика