https://ria.ru/20250504/putin-2014853912.html

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин."Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока.Другие высказывания главы государства:Путин также раскрыл подробности личной жизни:У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало.

https://ria.ru/20250305/putin-2003097276.html

https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

https://ria.ru/20250502/putin--2014680824.html

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Путин о применении ядерного оружия Путин о применении ядерного оружия 2025-05-04T11:02 true PT0M33S

Путин рассказал, когда впервые встал на колени, чтобы помолиться Путин рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Тогда, по словам главы государства, он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. Об этом президент рассказал в документальном фильме, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье. 2025-05-04T11:02 true PT1M50S

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владимир путин, павел зарубин, украина, москва, россия