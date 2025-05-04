Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
- Россия сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки;
- Москва имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом;
- примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени.
- российский лидер признался, что не строг со своими внуками;
- они могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль, но стараются предупреждать об этом заранее;
- президент старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир;
- кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства;
- глава государства на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники;
- он отметил, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата "Норд-Оста":
- тогда он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире:
У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.
Теракт длился с 23 по 26 октября 2002 года, когда группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". При штурме здания спецназ ликвидировал террористов и освободил большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек.
- президент добавил, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны: