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Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025
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11:02 04.05.2025 (обновлено: 12:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014853912.html
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:02:00+03:00
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владимир путин
павел зарубин
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин."Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока.Другие высказывания главы государства:Путин также раскрыл подробности личной жизни:У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало.
https://ria.ru/20250305/putin-2003097276.html
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Путин о применении ядерного оружия
Путин о применении ядерного оружия
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Путин рассказал, когда впервые встал на колени, чтобы помолиться
Путин рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Тогда, по словам главы государства, он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. Об этом президент рассказал в документальном фильме, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
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владимир путин, павел зарубин, украина, москва, россия
Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина, Москва, Россия

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин.
"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока.
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Путин не планировал применять ядерное оружие на Украине, заявил Лукашенко
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Другие высказывания главы государства:
  • Россия сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки;
  • Москва имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом;
  • примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени.
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Путин также раскрыл подробности личной жизни:
  • российский лидер признался, что не строг со своими внуками;
  • они могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль, но стараются предупреждать об этом заранее;
  • президент старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир;
  • кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства;
  • глава государства на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники;
  • он отметил, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата "Норд-Оста":
  • тогда он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире:
«

У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент

Теракт длился с 23 по 26 октября 2002 года, когда группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". При штурме здания спецназ ликвидировал террористов и освободил большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек.

  • президент добавил, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны:
«
Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Владимир ПутинПавел ЗарубинУкраинаМоскваРоссия
 
 
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