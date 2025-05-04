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Путин рассказал об общении с внуками - РИА Новости, 04.05.2025
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10:48 04.05.2025 (обновлено: 11:36 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014851530.html
Путин рассказал об общении с внуками
Путин рассказал об общении с внуками - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал об общении с внуками
Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:48:00+03:00
2025-05-04T11:36:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. ""Нет", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
https://ria.ru/20250504/putin-2014851244.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал об общении с внуками

Путин рассказал, что не строг со своими внуками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.
""Нет", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль
10:47
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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