https://ria.ru/20250504/putin-2014851530.html
Путин рассказал об общении с внуками
Путин рассказал об общении с внуками - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал об общении с внуками
Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:48:00+03:00
2025-05-04T10:48:00+03:00
2025-05-04T11:36:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_0:93:2991:1775_1920x0_80_0_0_ce2f883132095cdaf7a85b3add6628db.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. ""Нет", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
https://ria.ru/20250504/putin-2014851244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4ef38a6729700ab0a49b1de2d9f52eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал об общении с внуками
Путин рассказал, что не строг со своими внуками