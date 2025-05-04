https://ria.ru/20250504/putin-2014851530.html

Путин рассказал об общении с внуками

Путин рассказал об общении с внуками - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал об общении с внуками

Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:48:00+03:00

2025-05-04T10:48:00+03:00

2025-05-04T11:36:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. ""Нет", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

https://ria.ru/20250504/putin-2014851244.html

россия

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2025

Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

россия, владимир путин, павел зарубин, общество