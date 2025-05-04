https://ria.ru/20250504/putin-2014851361.html
Путин рассказал, что старается не есть в позднее время
Путин рассказал, что старается не есть в позднее время - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, что старается не есть в позднее время
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:48:00+03:00
2025-05-04T10:48:00+03:00
2025-05-04T12:49:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в холодильнике главы государства есть и ряженка.Об этом он рассказал в новом документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Фрагмент фильма показали в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Кефирчиком могу вас (ред. - угостить). Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть", - сказал Путин в документальном фильме телеканала "Россия", подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.Президент добавил, что кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства."Конечно, а чье же?" - с улыбкой ответил Путин на соответствующий вопрос.Во время съемок глава государства угостил журналистов кефиром. Путин сам сходил за кефиром и чашкой. Президент признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
https://ria.ru/20250501/putin-2014592395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что старается не есть в позднее время
Путин рассказал, что иногда в позднее время позволяет себе кефир и ряженку
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в холодильнике главы государства есть и ряженка.
Об этом он рассказал в новом документальном фильме "Россия. Кремль. Путин
. 25 лет". Фрагмент фильма показали в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Кефирчиком могу вас (ред. - угостить). Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть", - сказал Путин в документальном фильме телеканала "Россия", подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.
Президент добавил, что кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства.
"Конечно, а чье же?" - с улыбкой ответил Путин на соответствующий вопрос.
Во время съемок глава государства угостил журналистов кефиром. Путин сам сходил за кефиром и чашкой. Президент признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.
Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.