https://ria.ru/20250504/putin-2014851361.html

Путин рассказал, что старается не есть в позднее время

Путин рассказал, что старается не есть в позднее время - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, что старается не есть в позднее время

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:48:00+03:00

2025-05-04T10:48:00+03:00

2025-05-04T12:49:00+03:00

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в холодильнике главы государства есть и ряженка.Об этом он рассказал в новом документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Фрагмент фильма показали в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Кефирчиком могу вас (ред. - угостить). Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть", - сказал Путин в документальном фильме телеканала "Россия", подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.Президент добавил, что кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства."Конечно, а чье же?" - с улыбкой ответил Путин на соответствующий вопрос.Во время съемок глава государства угостил журналистов кефиром. Путин сам сходил за кефиром и чашкой. Президент признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин