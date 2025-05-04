https://ria.ru/20250504/putin-2014849009.html

Путин объяснил, почему Россия сохраняет хладнокровие в период СВО

Путин объяснил, почему Россия сохраняет хладнокровие в период СВО - РИА Новости, 04.05.2025

Путин объяснил, почему Россия сохраняет хладнокровие в период СВО

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что РФ сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, потому что Россию хотели спровоцировать на ошибки. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:26:00+03:00

2025-05-04T10:26:00+03:00

2025-05-04T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что РФ сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, потому что Россию хотели спровоцировать на ошибки."Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки", - сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации. Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет в эфир 4 мая.

https://ria.ru/20250504/putin-2014848915.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин