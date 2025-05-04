https://ria.ru/20250504/putin-2014848915.html

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:25:00+03:00

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2025-05-04T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

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москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин."Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.

https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html

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россия

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Путин о применении ядерного оружия Путин о применении ядерного оружия 2025-05-04T10:25 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность, москва