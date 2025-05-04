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Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 04.05.2025 (обновлено: 11:31 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014848915.html
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:25:00+03:00
2025-05-04T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
безопасность
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин."Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.
https://ria.ru/20250424/kreml-2013166566.html
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Путин о применении ядерного оружия
Путин о применении ядерного оружия
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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Безопасность, Москва
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

Путин надеется, что России не потребуется применять ядерное оружие в ходе СВО

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО, сообщил президент Владимир Путин.
"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", — заявил он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
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Фильм полностью выйдет в эфир 4 мая.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинБезопасностьМосква
 
 
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