https://ria.ru/20250504/putin--2014881043.html
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью
Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:05:00+03:00
2025-05-04T14:05:00+03:00
2025-05-04T14:05:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. Кадры из кабинета президента в Кремле были показаны в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Они были записаны около 1.30 ночи, после завершения очередного рабочего мероприятия президента. На реплику журналиста о том, что полвторого ночи - далеко не самое ранее время, когда президент заканчивает работу, Путин отреагировал: "я еще не закончил". По словам Зарубина, в тот день у главы государства было пять публичных мероприятий и еще около 35 непубличных. На просьбу уточнить, продолжает ли Путин работать и в своей кремлевской квартире, президент отметил: "у меня там есть кое-какие вопросы еще, мелочи".
https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью
Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью