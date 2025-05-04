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Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью - РИА Новости, 04.05.2025
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14:05 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin--2014881043.html
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью
Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:05:00+03:00
2025-05-04T14:05:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. Кадры из кабинета президента в Кремле были показаны в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Они были записаны около 1.30 ночи, после завершения очередного рабочего мероприятия президента. На реплику журналиста о том, что полвторого ночи - далеко не самое ранее время, когда президент заканчивает работу, Путин отреагировал: "я еще не закончил". По словам Зарубина, в тот день у главы государства было пять публичных мероприятий и еще около 35 непубличных. На просьбу уточнить, продолжает ли Путин работать и в своей кремлевской квартире, президент отметил: "у меня там есть кое-какие вопросы еще, мелочи".
https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью

Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью.
Кадры из кабинета президента в Кремле были показаны в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал о минусах своей работы
Вчера, 13:46
Они были записаны около 1.30 ночи, после завершения очередного рабочего мероприятия президента. На реплику журналиста о том, что полвторого ночи - далеко не самое ранее время, когда президент заканчивает работу, Путин отреагировал: "я еще не закончил".
По словам Зарубина, в тот день у главы государства было пять публичных мероприятий и еще около 35 непубличных.
На просьбу уточнить, продолжает ли Путин работать и в своей кремлевской квартире, президент отметил: "у меня там есть кое-какие вопросы еще, мелочи".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком
Вчера, 13:50
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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