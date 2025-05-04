https://ria.ru/20250504/putin--2014881043.html

Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью

Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:05:00+03:00

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2025-05-04T14:05:00+03:00

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владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью. Кадры из кабинета президента в Кремле были показаны в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Они были записаны около 1.30 ночи, после завершения очередного рабочего мероприятия президента. На реплику журналиста о том, что полвторого ночи - далеко не самое ранее время, когда президент заканчивает работу, Путин отреагировал: "я еще не закончил". По словам Зарубина, в тот день у главы государства было пять публичных мероприятий и еще около 35 непубличных. На просьбу уточнить, продолжает ли Путин работать и в своей кремлевской квартире, президент отметил: "у меня там есть кое-какие вопросы еще, мелочи".

https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html

https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество