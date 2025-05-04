https://ria.ru/20250504/putin--2014876314.html

Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами

Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами - РИА Новости, 04.05.2025

Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами

Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:35:00+03:00

2025-05-04T13:35:00+03:00

2025-05-04T13:35:00+03:00

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. "Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250504/putin--2014875309.html

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политика, россия, владимир путин, павел зарубин