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Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами - РИА Новости, 04.05.2025
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13:35 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin--2014876314.html
Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами
Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами - РИА Новости, 04.05.2025
Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами
Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:35:00+03:00
2025-05-04T13:35:00+03:00
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. "Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin--2014875309.html
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политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами

Президент РФ Путин заявил, что думает о преемнике, но выбор будет за россиянами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ.
"Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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