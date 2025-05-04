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Путин назвал главное условие для развития России - РИА Новости, 04.05.2025
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13:28 04.05.2025 (обновлено: 14:14 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin--2014875309.html
Путин назвал главное условие для развития России
Путин назвал главное условие для развития России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин назвал главное условие для развития России
Президент России Владимир Путин назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития России и обеспечения безопасности страны. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:28:00+03:00
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россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития России и обеспечения безопасности страны."Для того, чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие - доверие людей к высшим должностным лицам страны", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Глава государства подчеркнул, чтобы добиться доверия народа, нужно "эффективно и по-честному работать", улучшать благополучие граждан."Понятно, что всегда люди смотрят вперед. И всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, правы. И если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено", - добавил президент РФ.Он отметил, что благодарен россиянам за доверие, которое ему оказывают."Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают, и не только на выборах, а в такой, текущей, работе. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал президент.
https://ria.ru/20250504/putin--2014876314.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин назвал главное условие для развития России

Путин назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития России и обеспечения безопасности страны.
«
"Для того, чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие - доверие людей к высшим должностным лицам страны", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Глава государства подчеркнул, чтобы добиться доверия народа, нужно "эффективно и по-честному работать", улучшать благополучие граждан.
"Понятно, что всегда люди смотрят вперед. И всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, правы. И если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено", - добавил президент РФ.
Он отметил, что благодарен россиянам за доверие, которое ему оказывают.
"Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают, и не только на выборах, а в такой, текущей, работе. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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