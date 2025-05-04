https://ria.ru/20250504/putin--2014872149.html

Путин рассказал, что занимается спортом полтора часа в день

Путин рассказал, что занимается спортом полтора часа в день - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, что занимается спортом полтора часа в день

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:07:00+03:00

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2025-05-04T13:07:00+03:00

павел зарубин

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала “Россия” Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он проводит тренировки. “Полтора часа”, - ответил Путин на вопрос о длительности его занятий. Глава государства отметил, что старается посещать бассейн и “выходить на лед” для кардионагрузок.

https://rsport.ria.ru/20250414/putin-2011232366.html

https://rsport.ria.ru/20241216/rossija-1989502237.html

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2025

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павел зарубин, владимир путин, россия, общество