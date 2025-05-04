https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html

Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне - РИА Новости, 04.05.2025

Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

Президент России Владимир Путин сравнил действия многих участников СВО с подвигом десантников Псковской дивизии в Чечне. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:49:00+03:00

2025-05-04T12:49:00+03:00

2025-05-04T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

павел зарубин

александр матросов

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил действия многих участников СВО с подвигом десантников Псковской дивизии в Чечне. "Тогда вот эти мальчишки 20-летние воевали в 6-й роте (104-го полка Псковской дивизии ВДВ - ред). Они же только-только от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации... И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную. Лопатами дрались. А командир батальона, который там оказался, получив тяжелейшее ранение, фактически без двух ног остался. Продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь и артиллерию на себя. То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Также глава государства вспомнил подвиг участника СВО Владислава Дорохина, который сымитировал сдачу в плен, чтобы прикрыть своих товарищей, и ценой своей жизни уничтожил украинских боевиков. "Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова, который пожертвовал собой закрыв амбразуру дзота своим телом? Да ничем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html

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воздушно-десантные войска россии, павел зарубин, александр матросов, владимир путин, россия