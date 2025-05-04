https://ria.ru/20250504/primore-2014911381.html

В Приморье троих человек спасли с крыши УАЗа, который сносило течением

В Приморье троих человек спасли с крыши УАЗа, который сносило течением - РИА Новости, 04.05.2025

В Приморье троих человек спасли с крыши УАЗа, который сносило течением

Пожарные спасли трёх человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье, сообщает в воскресенье в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:43:00+03:00

2025-05-04T18:43:00+03:00

2025-05-04T18:43:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Пожарные спасли трёх человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье, сообщает в воскресенье в своём Тelegram-канале министерство ГО и ЧС региона. Инцидент произошёл в субботу: паводковая обстановка ухудшилась и автомобиль УАЗ застрял в воде. На помощь выехали пожарные 28-го отряда краевой противопожарной службы Лесозаводского округа, уточняет ведомство. "Трое человек находились на крыше затонувшего авто и просили о помощи. Ситуация ухудшалась с каждой секундой: сильное течение сносило автомобиль. Благодаря решительным действиям пожарных, которые рисковали своей жизнью ради спасения, пассажиров УАЗа удалось доставить на берег целыми и невредимыми", - говорится в сообщении. Ранее источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что женщина погибла, пытаясь перейти реку Постышевка после сильных дождей в районе сопки Верблюд в Приморье. Её унесло течением, тело нашли в районе моста. В воскресенье краевой главк МЧС уточнял, что происшествие произошло в Партизанске, погибла 45-летняя женщина. В Приморье на пятницу и субботу объявляли штормовое предупреждение в связи с ожидавшимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метров, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидался штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250503/primore-2014790193.html

https://ria.ru/20250502/evakuatsiya-2014676886.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край