В Приморье троих человек спасли с крыши УАЗа, который сносило течением
Приморские пожарные спасли 3 человек с крыши УАЗа, который сносило после ливней
© Фото : Министерство ГОЧС Приморья/TelegramПожарные спасли трёх человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье
Пожарные спасли трёх человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Пожарные спасли трёх человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье, сообщает в воскресенье в своём Тelegram-канале министерство ГО и ЧС региона.
Инцидент произошёл в субботу: паводковая обстановка ухудшилась и автомобиль УАЗ застрял в воде. На помощь выехали пожарные 28-го отряда краевой противопожарной службы Лесозаводского округа, уточняет ведомство.
"Трое человек находились на крыше затонувшего авто и просили о помощи. Ситуация ухудшалась с каждой секундой: сильное течение сносило автомобиль. Благодаря решительным действиям пожарных, которые рисковали своей жизнью ради спасения, пассажиров УАЗа удалось доставить на берег целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что женщина погибла, пытаясь перейти реку Постышевка после сильных дождей в районе сопки Верблюд в Приморье. Её унесло течением, тело нашли в районе моста. В воскресенье краевой главк МЧС уточнял, что происшествие произошло в Партизанске, погибла 45-летняя женщина.
В Приморье на пятницу и субботу объявляли штормовое предупреждение в связи с ожидавшимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метров, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидался штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.