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Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов - РИА Новости, 04.05.2025
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:20:00+03:00
2025-05-04T07:20:00+03:00
2025-05-04T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Факт заключается в том, что были такие подразделения и часть бойцов ВСУ, которые вообще вели себя как фашисты, максимальное количество пытались убить мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Вот такие факты у нас есть, и они не единичны", - сказал Алаудинов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
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Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Алаудинов: некоторые боевики ВСУ убивали курских жителей за то, что они русские