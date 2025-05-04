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Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 04.05.2025 (обновлено: 08:58 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов - РИА Новости, 04.05.2025
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:20:00+03:00
2025-05-04T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Факт заключается в том, что были такие подразделения и часть бойцов ВСУ, которые вообще вели себя как фашисты, максимальное количество пытались убить мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Вот такие факты у нас есть, и они не единичны", - сказал Алаудинов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов

Алаудинов: некоторые боевики ВСУ убивали курских жителей за то, что они русские

© Фото из личного архиваСекретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото из личного архива
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Факт заключается в том, что были такие подразделения и часть бойцов ВСУ, которые вообще вели себя как фашисты, максимальное количество пытались убить мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Вот такие факты у нас есть, и они не единичны", - сказал Алаудинов.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов
04:53
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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