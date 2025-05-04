https://ria.ru/20250504/pozhary-2014845402.html

В России потушили 49 природных пожаров за сутки

В России потушили 49 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 04.05.2025

В России потушили 49 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 1301 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:45:00+03:00

2025-05-04T09:45:00+03:00

2025-05-04T09:45:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 1301 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1301 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ были 47 лесных пожаров на площади 345 619 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 24 пожара на 302 575 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"