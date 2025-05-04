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В России потушили 49 природных пожаров за сутки
В России потушили 49 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
В России потушили 49 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 1301 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:45:00+03:00
2025-05-04T09:45:00+03:00
2025-05-04T09:45:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 1301 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1301 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ были 47 лесных пожаров на площади 345 619 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 24 пожара на 302 575 гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 49 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 1301 га