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После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы
После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы - РИА Новости, 05.05.2025
После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы
Для установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы, где погибли два человека, еще 13 пострадали, будет назначен ряд экспертиз, в том числе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:35:00+03:00
2025-05-04T22:35:00+03:00
2025-05-05T00:15:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Для установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы, где погибли два человека, еще 13 пострадали, будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по столице."В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - сказали в ведомстве.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-04T22:35
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы
Для установления точной причины пожара на юго-западе Москвы проведут экспертизы