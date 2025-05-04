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После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы

После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы - РИА Новости, 05.05.2025

После пожара в доме на юго-западе Москвы проведут экспертизы

Для установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы, где погибли два человека, еще 13 пострадали, будет назначен ряд экспертиз, в том числе... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T22:35:00+03:00

2025-05-04T22:35:00+03:00

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происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Для установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы, где погибли два человека, еще 13 пострадали, будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по столице."В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

москва

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2025

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-04T22:35 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы