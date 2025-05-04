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Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 "квадратов" - РИА Новости, 04.05.2025
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22:15 04.05.2025 (обновлено: 22:21 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014932106.html
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 "квадратов"
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 "квадратов" - РИА Новости, 04.05.2025
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 "квадратов"
Площадь пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, достигла 100 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.05.2025
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Площадь пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, достигла 100 квадратных метров, сообщает МЧС России."Площадь пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы составляет 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 "квадратов"

МЧС: площадь пожара в доме на юго-западе Москвы достигла 100 квадратных метров

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Площадь пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, достигла 100 квадратных метров, сообщает МЧС России.
"Площадь пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы составляет 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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