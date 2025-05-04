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При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека - РИА Новости, 04.05.2025
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:56:00+03:00
2025-05-04T21:56:00+03:00
2025-05-04T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами."Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", - сказали в ведомстве.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
МЧС: при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы погибли два человека