https://ria.ru/20250504/pozhar-2014929988.html

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека - РИА Новости, 04.05.2025

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:56:00+03:00

2025-05-04T21:56:00+03:00

2025-05-04T22:08:00+03:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами."Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия