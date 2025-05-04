Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 04.05.2025 (обновлено: 22:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014929988.html
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека - РИА Новости, 04.05.2025
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:56:00+03:00
2025-05-04T22:08:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами."Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека

МЧС: при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы погибли два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
"Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", - сказали в ведомстве.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала