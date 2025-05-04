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При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека
При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 04.05.2025
При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека
Два человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре в 9-этажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:32:00+03:00
2025-05-04T21:32:00+03:00
2025-05-04T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре в 9-этажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар."По предварительным данным, два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека
При пожаре в доме на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали два человека