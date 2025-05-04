https://ria.ru/20250504/pozhar-2014927496.html

В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека

В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека - РИА Новости, 05.05.2025

В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека

В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв с последующим возгоранием, погибли два человека, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T21:29:00+03:00

2025-05-04T21:29:00+03:00

2025-05-05T00:15:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014932934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f03fd2e348a1e3812e9237e8f6fe2b6.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв с последующим возгоранием, погибли два человека, сообщили в МЧС России."Силами пожарных спасен один человек. На балконе девятого этажа обнаружены двое погибших", — говорится в заявлении.По различным данным, число пострадавших может достигать 13, среди них есть дети.Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева, 39. Причиной мог стать взрыв бытового газа. В результате загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.На месте ЧП работают пожарные расчеты. Задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Сейчас возгорание полностью ликвидировали. Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Для установления точной причины ЧП будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014931992.html

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-04T21:29 true PT0M10S

Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-04T21:29 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы