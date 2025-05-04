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В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека - РИА Новости, 05.05.2025
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21:29 04.05.2025 (обновлено: 00:15 05.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014927496.html
В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека
В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека - РИА Новости, 05.05.2025
В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека
В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв с последующим возгоранием, погибли два человека, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T21:29:00+03:00
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв с последующим возгоранием, погибли два человека, сообщили в МЧС России."Силами пожарных спасен один человек. На балконе девятого этажа обнаружены двое погибших", — говорится в заявлении.По различным данным, число пострадавших может достигать 13, среди них есть дети.Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева, 39. Причиной мог стать взрыв бытового газа. В результате загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.На месте ЧП работают пожарные расчеты. Задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Сейчас возгорание полностью ликвидировали. Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Для установления точной причины ЧП будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014931992.html
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353
60
Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T21:29
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы

В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв, погибли два человека

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В жилом доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв с последующим возгоранием, погибли два человека, сообщили в МЧС России.
"Силами пожарных спасен один человек. На балконе девятого этажа обнаружены двое погибших", — говорится в заявлении.
По различным данным, число пострадавших может достигать 13, среди них есть дети.
Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева, 39. Причиной мог стать взрыв бытового газа. В результате загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы
Вчера, 22:15
На месте ЧП работают пожарные расчеты. Задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Сейчас возгорание полностью ликвидировали.
Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Для установления точной причины ЧП будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
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