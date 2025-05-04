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На юго-западе Москвы загорелся жилой дом
На юго-западе Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 04.05.2025
На юго-западе Москвы загорелся жилой дом
Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:26:00+03:00
2025-05-04T21:26:00+03:00
2025-05-04T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева."Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На юго-западе Москвы загорелся жилой дом
На улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы загорелся жилой дом