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На юго-западе Москвы загорелся жилой дом

На юго-западе Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 04.05.2025

На юго-западе Москвы загорелся жилой дом

Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:26:00+03:00

2025-05-04T21:26:00+03:00

2025-05-04T21:35:00+03:00

происшествия

москва

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россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева."Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия