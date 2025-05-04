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В Забайкалье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 04.05.2025
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17:05 04.05.2025
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В Забайкалье потушили крупный природный пожар
В Забайкалье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 04.05.2025
В Забайкалье потушили крупный природный пожар
Природный пожар на площади 36 тысяч гектаров потушили в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:05:00+03:00
2025-05-04T17:05:00+03:00
происшествия
забайкальский край
чернышевский район
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 36 тысяч гектаров потушили в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. Это второе крупное возгорание, которое удалось ликвидировать в воскресенье: ранее краевое министерство сообщило, что лесные пожарные в тяжелейших условиях - при сильном ветре и сухой погоде - потушили природный пожар в Чернышевском районе, где огонь охватил 13 тысяч гектаров. "Лесной пожар, который прошелся на площади 36 тысяч гектаров в Тунгокоченском округе - ликвидировали. Причиной возгорания был антропогенный фактор - неосторожное обращение с огнем человека", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, чернышевский район, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Чернышевский район, Природные пожары в России
В Забайкалье потушили крупный природный пожар

В Забайкалье потушили природный пожар на площади 36 тысяч гектаров

© Фото : МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ/TelegramВ Забайкалье потушили крупный природный пожар
В Забайкалье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ/Telegram
В Забайкалье потушили крупный природный пожар
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 36 тысяч гектаров потушили в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона.
Это второе крупное возгорание, которое удалось ликвидировать в воскресенье: ранее краевое министерство сообщило, что лесные пожарные в тяжелейших условиях - при сильном ветре и сухой погоде - потушили природный пожар в Чернышевском районе, где огонь охватил 13 тысяч гектаров.
«
"Лесной пожар, который прошелся на площади 36 тысяч гектаров в Тунгокоченском округе - ликвидировали. Причиной возгорания был антропогенный фактор - неосторожное обращение с огнем человека", - говорится в сообщении.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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ПроисшествияЗабайкальский крайЧернышевский районПриродные пожары в России
 
 
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