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В Забайкалье потушили крупный природный пожар

В Забайкалье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 04.05.2025

В Забайкалье потушили крупный природный пожар

Природный пожар на площади 36 тысяч гектаров потушили в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:05:00+03:00

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2025-05-04T17:05:00+03:00

происшествия

забайкальский край

чернышевский район

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 36 тысяч гектаров потушили в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. Это второе крупное возгорание, которое удалось ликвидировать в воскресенье: ранее краевое министерство сообщило, что лесные пожарные в тяжелейших условиях - при сильном ветре и сухой погоде - потушили природный пожар в Чернышевском районе, где огонь охватил 13 тысяч гектаров. "Лесной пожар, который прошелся на площади 36 тысяч гектаров в Тунгокоченском округе - ликвидировали. Причиной возгорания был антропогенный фактор - неосторожное обращение с огнем человека", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

забайкальский край

чернышевский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, чернышевский район, природные пожары в россии