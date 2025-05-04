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Португалия планирует выдворить несколько тысяч нелегальных иммигрантов
Португалия планирует выдворить несколько тысяч нелегальных иммигрантов - РИА Новости, 04.05.2025
Португалия планирует выдворить несколько тысяч нелегальных иммигрантов
Португалия планирует выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра-делегата... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:12:00+03:00
2025-05-04T01:12:00+03:00
2025-05-04T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Португалия планирует выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару. "Правительство выдаст приблизительно 18 тысяч уведомлений тем, кто находятся в стране нелегально (о необходимости покинуть страну - ред.)... Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра-делегата.
https://ria.ru/20250417/pravitelstvo-2011886143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия
Португалия планирует выдворить несколько тысяч нелегальных иммигрантов
Португалия планирует выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов