https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html
"Обязана освобождением": в Польше резко высказались об отношениях с Россией
"Обязана освобождением": в Польше резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
"Обязана освобождением": в Польше резко высказались об отношениях с Россией
Политика Варшавы по уничтожению общей памяти о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:56:00+03:00
2025-05-04T01:56:00+03:00
2025-05-04T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Политика Варшавы по уничтожению общей памяти о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем, пишет Myśl Polska."Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории. <…> Во время немецкой оккупации поляков презирали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно подвергали смерти. Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль", — указано в статье.Кроме того, в материале упоминается, что в боях за освобождение Польши погибло более 600 тысяч советских солдат, а Польская Народная армия также участвовала в боях за освобождение своей родины."Используя придуманный лозунг декоммунизации, <…> памятники братства по оружию начали сносить, несмотря на то что, как показали исследования, польское общественное мнение изначально этого не требовало", — отмечает издание.В публикации подчеркивается, что неблагодарность во внешней политике Польши может сыграть с ней злую шутку, поскольку Варшаве может еще понадобиться помощь Москвы из-за усиления украинского и немецкого национализма."Можно ли будет рассчитывать на помощь России при столь далеко идущем ухудшении взаимоотношений, несмотря на подписание Договора о дружбе?" — задается вопросом автор статьи.Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши при этом сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные шаги восточноевропейской страны. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250503/nadoeli-2014732319.html
https://ria.ru/20250501/flag-2014582195.html
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в мире, польша, варшава, россия
В мире, Польша, Варшава, Россия
"Обязана освобождением": в Польше резко высказались об отношениях с Россией
Myśl Polska: Польша обязана СССР освобождением от немецкой оккупации
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Политика Варшавы по уничтожению общей памяти о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем, пишет Myśl Polska
.
"Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории. <…> Во время немецкой оккупации поляков презирали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно подвергали смерти. Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль", — указано в статье.
Кроме того, в материале упоминается, что в боях за освобождение Польши
погибло более 600 тысяч советских солдат, а Польская Народная армия также участвовала в боях за освобождение своей родины.
"Используя придуманный лозунг декоммунизации, <…> памятники братства по оружию начали сносить, несмотря на то что, как показали исследования, польское общественное мнение изначально этого не требовало", — отмечает издание.
В публикации подчеркивается, что неблагодарность во внешней политике Польши может сыграть с ней злую шутку, поскольку Варшаве
может еще понадобиться помощь Москвы
из-за усиления украинского и немецкого национализма.
"Можно ли будет рассчитывать на помощь России
при столь далеко идущем ухудшении взаимоотношений, несмотря на подписание Договора о дружбе?" — задается вопросом автор статьи.
Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши при этом сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные шаги восточноевропейской страны. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.