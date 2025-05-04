https://ria.ru/20250504/polk-2014887020.html
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира - РИА Новости, 04.05.2025
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута.
2025-05-04T14:45:00+03:00
2025-05-04T14:45:00+03:00
2025-05-04T14:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
бессмертный полк
день победы
амстердам
пекин
вашингтон
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"Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
амстердам
пекин
вашингтон
анкара
бейрут
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута.
"Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
2025-05-04T14:45
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк, день победы, амстердам, пекин, вашингтон, анкара, бейрут, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бессмертный полк, День Победы, Амстердам, Пекин, Вашингтон, Анкара, Бейрут
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута.
2025-05-04T14:45
true
PT1M40S
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута.