https://ria.ru/20250504/polk-2014887020.html

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира - РИА Новости, 04.05.2025

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира

В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута.

2025-05-04T14:45:00+03:00

2025-05-04T14:45:00+03:00

2025-05-04T14:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

бессмертный полк

день победы

амстердам

пекин

вашингтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014879479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06e9deacedae79d3b268607edb09b56c.jpg

"Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

амстердам

пекин

вашингтон

анкара

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута. "Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. 2025-05-04T14:45 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк, день победы, амстердам, пекин, вашингтон, анкара, бейрут, видео