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В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:53 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html
В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"
В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:53:00+03:00
2025-05-04T13:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
александр рудаков (посол россии в ливане )
бейрут
в мире
бессмертный полк
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Для участия в памятном шествии, которое стартовало от посольства РФ в Бейруте, соотечественники приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. Также в акции приняли участие сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым. Шествие проходило под музыку военных лет, а в первом ряду один из участников нес копию Знамени Победы, которое было передано "Русскому дому" в Бейруте из Москвы специально к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. После "Бессмертного полка" в "Русском доме" запланирован показ театрального спектакля "Отступать некуда - позади Москва!", одну из ролей в котором сыграл руководитель представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане, военкор РИА Новости, долгое время работавший в зоне СВО, Михаил Алаеддин. А также все желающие смогут посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!", и попробовать полевую кухню, главным блюдом по словам организаторов будет гречка с тушенкой.
https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Бейруте
Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. К ней также присоединились сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым.
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александр рудаков (посол россии в ливане ), бейрут, в мире, бессмертный полк, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Бейрут, В мире, Бессмертный полк, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"

В Бейруте сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк"

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Для участия в памятном шествии, которое стартовало от посольства РФ в Бейруте, соотечественники приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. Также в акции приняли участие сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым.
Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне рассказали об акции
Вчера, 01:53
Шествие проходило под музыку военных лет, а в первом ряду один из участников нес копию Знамени Победы, которое было передано "Русскому дому" в Бейруте из Москвы специально к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
После "Бессмертного полка" в "Русском доме" запланирован показ театрального спектакля "Отступать некуда - позади Москва!", одну из ролей в котором сыграл руководитель представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане, военкор РИА Новости, долгое время работавший в зоне СВО, Михаил Алаеддин.
А также все желающие смогут посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!", и попробовать полевую кухню, главным блюдом по словам организаторов будет гречка с тушенкой.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 19:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр Рудаков (посол России в Ливане )БейрутВ миреБессмертный полк80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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