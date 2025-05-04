https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html

В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"

В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025

В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"

Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:53:00+03:00

2025-05-04T13:53:00+03:00

2025-05-04T13:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

александр рудаков (посол россии в ливане )

бейрут

в мире

бессмертный полк

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Для участия в памятном шествии, которое стартовало от посольства РФ в Бейруте, соотечественники приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. Также в акции приняли участие сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым. Шествие проходило под музыку военных лет, а в первом ряду один из участников нес копию Знамени Победы, которое было передано "Русскому дому" в Бейруте из Москвы специально к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. После "Бессмертного полка" в "Русском доме" запланирован показ театрального спектакля "Отступать некуда - позади Москва!", одну из ролей в котором сыграл руководитель представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане, военкор РИА Новости, долгое время работавший в зоне СВО, Михаил Алаеддин. А также все желающие смогут посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!", и попробовать полевую кухню, главным блюдом по словам организаторов будет гречка с тушенкой.

https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html

https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Бейруте Сотни соотечественников и выпускников российских и советских ВУЗов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. К ней также присоединились сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым. 2025-05-04T13:53 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр рудаков (посол россии в ливане ), бейрут, в мире, бессмертный полк, 80-летие победы в великой отечественной войне