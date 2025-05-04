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В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 04.05.2025
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07:31 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/podtoplenie-2014836974.html
В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения
В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 04.05.2025
В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения
Шесть населённых пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:31:00+03:00
2025-05-04T07:31:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть населённых пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. "Из-за прошедших осадков... остаются отрезанными шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. В пятницу в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250504/zatoplenie-2014835750.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения

В Приморье шесть сел отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть населённых пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС.
"Из-за прошедших осадков... остаются отрезанными шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Подтопление - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Ливни затопили 25 приусадебных участков в Приморье
07:00
В пятницу в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.
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