https://ria.ru/20250504/podtoplenie-2014836974.html

В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения

В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 04.05.2025

В Приморье шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения

Шесть населённых пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:31:00+03:00

2025-05-04T07:31:00+03:00

2025-05-04T07:31:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Шесть населённых пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. "Из-за прошедших осадков... остаются отрезанными шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. В пятницу в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250504/zatoplenie-2014835750.html

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приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край