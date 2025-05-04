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В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы" - РИА Новости, 04.05.2025
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:13:00+03:00
2025-05-04T15:13:00+03:00
2025-05-04T15:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
московский метрополитен
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. "Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что творческие номера исполнят студенты столичных вузов, в программе: песни военных лет, среди которых "Журавли", "День Победы" и "Священная война", танцевальные выступления, чтение стихов.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Московский метрополитен
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
На трех станциях московского метро с 5 по 7 мая пройдет акция "Голоса Победы"