https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html

В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"

В московском метро пройдет акция "Голоса Победы" - РИА Новости, 04.05.2025

В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"

Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:13:00+03:00

2025-05-04T15:13:00+03:00

2025-05-04T15:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

московский метрополитен

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. "Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что творческие номера исполнят студенты столичных вузов, в программе: песни военных лет, среди которых "Журавли", "День Победы" и "Священная война", танцевальные выступления, чтение стихов.

https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, московский метрополитен