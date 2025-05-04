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В московском метро пройдет акция "Голоса Победы" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:13 04.05.2025 (обновлено: 15:14 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы" - РИА Новости, 04.05.2025
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:13:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
московский метрополитен
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. "Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что творческие номера исполнят студенты столичных вузов, в программе: песни военных лет, среди которых "Журавли", "День Победы" и "Священная война", танцевальные выступления, чтение стихов.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html
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общество, москва, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, московский метрополитен
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Московский метрополитен
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"

На трех станциях московского метро с 5 по 7 мая пройдет акция "Голоса Победы"

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramВ московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
В московском метро пройдет акция Голоса Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро" в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"Акция "Голоса Победы" в честь 80-летия Победы пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что творческие номера исполнят студенты столичных вузов, в программе: песни военных лет, среди которых "Журавли", "День Победы" и "Священная война", танцевальные выступления, чтение стихов.
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