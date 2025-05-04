https://ria.ru/20250504/plan-2014832007.html

"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине

"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине - РИА Новости, 04.05.2025

"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине

Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T04:17:00+03:00

2025-05-04T04:17:00+03:00

2025-05-04T04:17:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией", — сказал он.Аналитик отметил, что, если соглашение между Россией и США будет достигнуто, еще необходимо заставить Украину и Европу соблюдать условия."Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны", — заключил Миршаймер.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.

https://ria.ru/20250504/krym-2014828373.html

https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html

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в мире, украина, россия, европа, джон миршаймер