Рейтинг@Mail.ru
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/plan-2014832007.html
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине
Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:17:00+03:00
2025-05-04T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
джон миршаймер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией", — сказал он.Аналитик отметил, что, если соглашение между Россией и США будет достигнуто, еще необходимо заставить Украину и Европу соблюдать условия."Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны", — заключил Миршаймер.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.
https://ria.ru/20250504/krym-2014828373.html
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Джон Миршаймер
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине

Профессор Миршаймер: Европа и Украина не заинтересованы в сделке с Россией

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
"Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией", — сказал он.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
СМИ рассказали, как Украина может возобновить агрессию против России
02:16
Аналитик отметил, что, если соглашение между Россией и США будет достигнуто, еще необходимо заставить Украину и Европу соблюдать условия.
"Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны", — заключил Миршаймер.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаДжон Миршаймер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала