https://ria.ru/20250504/plan-2014832007.html
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине
Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:17:00+03:00
2025-05-04T04:17:00+03:00
2025-05-04T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и Европа не собираются заключать с Россией сделку, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией", — сказал он.Аналитик отметил, что, если соглашение между Россией и США будет достигнуто, еще необходимо заставить Украину и Европу соблюдать условия."Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны", — заключил Миршаймер.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России.
https://ria.ru/20250504/krym-2014828373.html
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в мире, украина, россия, европа, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Джон Миршаймер
"Не заинтересованы в сделке": в США раскрыли план Европы по Украине
Профессор Миршаймер: Европа и Украина не заинтересованы в сделке с Россией