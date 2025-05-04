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В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:24 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/pamyat-2014839699.html
В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"
В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"
Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:24:00+03:00
2025-05-04T08:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
австралия
сидней
россия
бессмертный полк
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии. По информации диппредставительства, патриотическое шествие началось в 14:00 по местному времени (7:00 по мск) на площади Мартин Плэйс в центре города. Как отметили в посольстве, в акции участвуют около сотни человек. Они проследуют по площади с портретами своих героев, а затем у военного мемориала выступят с рассказами о своих родных. Ранее посольство РФ в Австралии сообщило РИА Новости о проведении праздничных мероприятий в крупнейших городах страны, включая концерты и различные акции памяти в честь празднования 80-летия Великой Победы. Помимо шествия "Бессмертный полк", ожидается проведение международной акции "Сад памяти". Тематические мероприятия продлятся до конца мая. Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", ранее в беседе с РИА Новости подтвердил проведение в Сиднее автопробега в честь 9 мая. В акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
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в мире, австралия, сидней, россия, бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австралия, Сидней, Россия, Бессмертный полк, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"

В центре Сиднея проходит акция памяти "Бессмертный полк" в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
По информации диппредставительства, патриотическое шествие началось в 14:00 по местному времени (7:00 по мск) на площади Мартин Плэйс в центре города.
Акция Бессмертный полк в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:16
Как отметили в посольстве, в акции участвуют около сотни человек. Они проследуют по площади с портретами своих героев, а затем у военного мемориала выступят с рассказами о своих родных.
Ранее посольство РФ в Австралии сообщило РИА Новости о проведении праздничных мероприятий в крупнейших городах страны, включая концерты и различные акции памяти в честь празднования 80-летия Великой Победы. Помимо шествия "Бессмертный полк", ожидается проведение международной акции "Сад памяти". Тематические мероприятия продлятся до конца мая.
Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", ранее в беседе с РИА Новости подтвердил проведение в Сиднее автопробега в честь 9 мая. В акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.
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