https://ria.ru/20250504/pamyat-2014839699.html

В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"

В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025

В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"

Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:24:00+03:00

2025-05-04T08:24:00+03:00

2025-05-04T08:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

австралия

сидней

россия

бессмертный полк

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d7d231596c0af096beacc03aed5a9f.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии. По информации диппредставительства, патриотическое шествие началось в 14:00 по местному времени (7:00 по мск) на площади Мартин Плэйс в центре города. Как отметили в посольстве, в акции участвуют около сотни человек. Они проследуют по площади с портретами своих героев, а затем у военного мемориала выступят с рассказами о своих родных. Ранее посольство РФ в Австралии сообщило РИА Новости о проведении праздничных мероприятий в крупнейших городах страны, включая концерты и различные акции памяти в честь празднования 80-летия Великой Победы. Помимо шествия "Бессмертный полк", ожидается проведение международной акции "Сад памяти". Тематические мероприятия продлятся до конца мая. Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", ранее в беседе с РИА Новости подтвердил проведение в Сиднее автопробега в честь 9 мая. В акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html

австралия

сидней

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, сидней, россия, бессмертный полк, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне