В Сиднее проходит акция "Бессмертный полк"
В центре Сиднея проходит акция памяти "Бессмертный полк" в честь 80-летия Победы
Георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в воскресенье в центре Сиднея по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
По информации диппредставительства, патриотическое шествие началось в 14:00 по местному времени (7:00 по мск) на площади Мартин Плэйс в центре города.
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:16
Как отметили в посольстве, в акции участвуют около сотни человек. Они проследуют по площади с портретами своих героев, а затем у военного мемориала выступят с рассказами о своих родных.
Ранее посольство РФ в Австралии сообщило РИА Новости о проведении праздничных мероприятий в крупнейших городах страны, включая концерты и различные акции памяти в честь празднования 80-летия Великой Победы. Помимо шествия "Бессмертный полк", ожидается проведение международной акции "Сад памяти". Тематические мероприятия продлятся до конца мая.
Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", ранее в беседе с РИА Новости подтвердил проведение в Сиднее автопробега в честь 9 мая. В акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.