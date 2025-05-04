https://ria.ru/20250504/osk-2014842440.html

В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ

В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ - РИА Новости, 04.05.2025

В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ

Советские верфи в период Великой Отечественной войны производили не только корабли, но и танки - с судостроительных заводов страны сошли более 13 тысяч танков... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:04:00+03:00

2025-05-04T09:04:00+03:00

2025-05-04T09:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

объединенная судостроительная корпорация

т-34

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Советские верфи в период Великой Отечественной войны производили не только корабли, но и танки - с судостроительных заводов страны сошли более 13 тысяч танков Т-34, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). "В годы Великой Отечественной войны, заводы и верфи выпускали не только корабли. Особым вкладом корабелов стало производство танков Т-34 (более 13 887 единиц)", – рассказали в корпорации.В ОСК отметили, что в военное время судостроительные предприятия Советского союза также выпустили более 4 миллионов снарядов и мин. Заводы также выпускали детали для "Катюш", аэросани, делали бронепоезда и ремонтировали локомотивы, выпускали тралбаржи, понтоны, морские тралы, котелки и многое другое. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250504/milliony-2014833383.html

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2025

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80-летие победы в великой отечественной войне, объединенная судостроительная корпорация, т-34