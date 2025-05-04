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В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:04 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/osk-2014842440.html
В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ
В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ - РИА Новости, 04.05.2025
В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ
Советские верфи в период Великой Отечественной войны производили не только корабли, но и танки - с судостроительных заводов страны сошли более 13 тысяч танков... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:04:00+03:00
2025-05-04T09:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
объединенная судостроительная корпорация
т-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009973691_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_35531df39a908af157b974b47af179e5.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Советские верфи в период Великой Отечественной войны производили не только корабли, но и танки - с судостроительных заводов страны сошли более 13 тысяч танков Т-34, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). &quot;В годы Великой Отечественной войны, заводы и верфи выпускали не только корабли. Особым вкладом корабелов стало производство танков Т-34 (более 13 887 единиц)&quot;, – рассказали в корпорации.В ОСК отметили, что в военное время судостроительные предприятия Советского союза также выпустили более 4 миллионов снарядов и мин. Заводы также выпускали детали для "Катюш", аэросани, делали бронепоезда и ремонтировали локомотивы, выпускали тралбаржи, понтоны, морские тралы, котелки и многое другое. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250504/milliony-2014833383.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, объединенная судостроительная корпорация, т-34
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Объединенная судостроительная корпорация, Т-34
В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ

Советские верфи в период ВОВ выпускали не только корабли, но и танки

© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанкАтака 27-й отдельной Гвардейской танковой бригады войск 2-го Украинского фронта в районе города Яссы
Атака 27-й отдельной Гвардейской танковой бригады войск 2-го Украинского фронта в районе города Яссы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Атака 27-й отдельной Гвардейской танковой бригады войск 2-го Украинского фронта в районе города Яссы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Советские верфи в период Великой Отечественной войны производили не только корабли, но и танки - с судостроительных заводов страны сошли более 13 тысяч танков Т-34, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).
«

"В годы Великой Отечественной войны, заводы и верфи выпускали не только корабли. Особым вкладом корабелов стало производство танков Т-34 (более 13 887 единиц)", – рассказали в корпорации.

В ОСК отметили, что в военное время судостроительные предприятия Советского союза также выпустили более 4 миллионов снарядов и мин. Заводы также выпускали детали для "Катюш", аэросани, делали бронепоезда и ремонтировали локомотивы, выпускали тралбаржи, понтоны, морские тралы, котелки и многое другое.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Переправа - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Компания "ВодоходЪ" подготовила проект о вкладе речного флота в Победу
05:18
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбъединенная судостроительная корпорацияТ-34
 
 
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