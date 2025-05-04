https://ria.ru/20250504/obstrel-2014874766.html

При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек - РИА Новости, 04.05.2025

При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена, сообщила в воскресенье пресс-служба скорой РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:26:00+03:00

2025-05-04T13:26:00+03:00

2025-05-04T13:26:00+03:00

в мире

израиль

йемен

исраэль кац

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014852587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffe052b0cb44af857a54cc24bc754613.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена, сообщила в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба", - говорится в сообщении. У некоторых пострадавших есть травмы конечностей, головы, а также состояние шока. Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль отметит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Алла".

https://ria.ru/20250503/khusity--2014766881.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион 2025-05-04T13:26 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году