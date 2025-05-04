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При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек - РИА Новости, 04.05.2025
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13:26 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/obstrel-2014874766.html
При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек
При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек - РИА Новости, 04.05.2025
При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена, сообщила в воскресенье пресс-служба скорой РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:26:00+03:00
2025-05-04T13:26:00+03:00
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израиль
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исраэль кац
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена, сообщила в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба", - говорится в сообщении. У некоторых пострадавших есть травмы конечностей, головы, а также состояние шока. Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль отметит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Алла".
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Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
Момент падения осколков ракеты в аэропорту Бен-Гурион
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в мире, израиль, йемен, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

При ракетном обстреле Бен-Гурион в Тель-Авиве пострадали восемь человек

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена, сообщила в воскресенье пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«
"Медики MDA оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба", - говорится в сообщении.
У некоторых пострадавших есть травмы конечностей, головы, а также состояние шока.
Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль отметит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Алла".
Хуситы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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3 мая, 12:14
 
В миреИзраильЙеменИсраэль КацАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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