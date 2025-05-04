https://ria.ru/20250504/netanjahu-2014939898.html

Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона

Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона - РИА Новости, 04.05.2025

Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T23:39:00+03:00

2025-05-04T23:39:00+03:00

2025-05-04T23:39:00+03:00

в мире

израиль

иран

йемен

биньямин нетаньяху

никос христодулидис

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), а также возложил на Иран ответственность за подобные действия со стороны хуситов. В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. По результатам предварительного расследования в ЦАХАЛ заявили, что падение ракеты на территории воздушной гавани в воскресенье, вероятно, было вызвано технической проблемой с перехватчиком. "Что касается торговых путей – всему миру, включая Израиль, угрожают хуситы. Сегодня они совершили подлую атаку рядом с аэропортом Бен-Гурион. Мы не потерпим этого и предпримем очень мощные ответные меры. Мы всегда будем помнить, что они действуют по указке и при поддержке своего покровителя - Ирана. мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей безопасности, эффективного ответа и передачи Ирану четкого сигнала, что мы не потерпим подобного", - заявил Нетаньяху на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

https://ria.ru/20250502/khusity--2014653201.html

израиль

иран

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, йемен, биньямин нетаньяху, никос христодулидис, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году