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Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона - РИА Новости, 04.05.2025
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23:39 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/netanjahu-2014939898.html
Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона
Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона - РИА Новости, 04.05.2025
Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T23:39:00+03:00
2025-05-04T23:39:00+03:00
в мире
израиль
иран
йемен
биньямин нетаньяху
никос христодулидис
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), а также возложил на Иран ответственность за подобные действия со стороны хуситов. В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. По результатам предварительного расследования в ЦАХАЛ заявили, что падение ракеты на территории воздушной гавани в воскресенье, вероятно, было вызвано технической проблемой с перехватчиком. "Что касается торговых путей – всему миру, включая Израиль, угрожают хуситы. Сегодня они совершили подлую атаку рядом с аэропортом Бен-Гурион. Мы не потерпим этого и предпримем очень мощные ответные меры. Мы всегда будем помнить, что они действуют по указке и при поддержке своего покровителя - Ирана. мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей безопасности, эффективного ответа и передачи Ирану четкого сигнала, что мы не потерпим подобного", - заявил Нетаньяху на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html
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в мире, израиль, иран, йемен, биньямин нетаньяху, никос христодулидис, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Иран, Йемен, Биньямин Нетаньяху, Никос Христодулидис, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона

Нетаньяху пообещал дать ответ на ракетную атаку хуситов по аэропорту Бен-Гурион

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), а также возложил на Иран ответственность за подобные действия со стороны хуситов.
В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. По результатам предварительного расследования в ЦАХАЛ заявили, что падение ракеты на территории воздушной гавани в воскресенье, вероятно, было вызвано технической проблемой с перехватчиком.
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля
Вчера, 22:55
"Что касается торговых путей – всему миру, включая Израиль, угрожают хуситы. Сегодня они совершили подлую атаку рядом с аэропортом Бен-Гурион. Мы не потерпим этого и предпримем очень мощные ответные меры. Мы всегда будем помнить, что они действуют по указке и при поддержке своего покровителя - Ирана. мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей безопасности, эффективного ответа и передачи Ирану четкого сигнала, что мы не потерпим подобного", - заявил Нетаньяху на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Хуситы заявили, что атаковали израильскую авиабазу Рамат Давид
2 мая, 09:44
 
В миреИзраильИранЙеменБиньямин НетаньяхуНикос ХристодулидисАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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