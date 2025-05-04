Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаку по аэропорту Бен-Гуриона
Нетаньяху пообещал дать ответ на ракетную атаку хуситов по аэропорту Бен-Гурион
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), а также возложил на Иран ответственность за подобные действия со стороны хуситов.
В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента. По результатам предварительного расследования в ЦАХАЛ заявили, что падение ракеты на территории воздушной гавани в воскресенье, вероятно, было вызвано технической проблемой с перехватчиком.
"Что касается торговых путей – всему миру, включая Израиль, угрожают хуситы. Сегодня они совершили подлую атаку рядом с аэропортом Бен-Гурион. Мы не потерпим этого и предпримем очень мощные ответные меры. Мы всегда будем помнить, что они действуют по указке и при поддержке своего покровителя - Ирана. мы сделаем все необходимое для обеспечения нашей безопасности, эффективного ответа и передачи Ирану четкого сигнала, что мы не потерпим подобного", - заявил Нетаньяху на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.