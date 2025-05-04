https://ria.ru/20250504/nauka-2014125659.html

"Третье состояние". Ученые выяснили, что происходит сразу после смерти

"Третье состояние". Ученые выяснили, что происходит сразу после смерти - РИА Новости, 04.05.2025

"Третье состояние". Ученые выяснили, что происходит сразу после смерти

Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле ввели понятие "третье состояние", выходящее за рамки традиционных представлений о смерти. Статья, опубликованная в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле ввели понятие "третье состояние", выходящее за рамки традиционных представлений о смерти. Статья, опубликованная в журнале The Conversation, предлагает новую трактовку того, что считается концом жизненного цикла. По мнению ученых, это способно послужить источником знаний для продления жизни.Что такое "третье состояние"?Когда говорят о смерти, обычно подразумевают гибель всего организма. Однако практика показала, что это не совсем верно, особенно при трансплантации органов.Как утверждают исследователи Питер Нобл и Алекс Пожитков, некоторые клетки не просто остаются живыми некоторое время, но и приобретают дополнительные способности, которые за ними раньше не замечали.Эти клетки даже после смерти продолжают самоорганизовываться, создавать примитивные, но жизнеспособные структуры, реагировать на внешнее воздействие. Ученые назвали такие структуры биоботами, а сам этот феномен — "третьим состоянием".Первые опытыЕще в 2016-м препринт Нобла и Пожиткова наделал много шума в научном сообществе. На примере рыбок данио и мышей исследователи показали, что в течение 96 часов после смерти в организме экспрессируют тысячи генов, в том числе те, которые раньше молчали."То, что молекулы синтезировались в период от 48 до 96 часов после смерти, говорит о достаточном количестве энергии и ресурсов для поддержания процессов самоорганизации. При смерти организма происходит поэтапное отключение, проявляющееся в активации генов с различными максимумами экспрессии и продолжительностью", — утверждают ученые.Это имеет значение для трансплантологии и молекулярной биологии.Не только у животныхВ новой работе Нобл и Пожитков рассказали, как после гибели организма некоторые типы клеток при определенных условиях превращаются в многоклеточные структуры.В частности, выяснилось, что клетки кожи лягушек сохраняют способность самоорганизовываться. Помещенные в чашку Петри, они спонтанно собирались в организмы, названные ксеноботами.Это не соответствует их биологической роли. Например, клетки использовали "реснички" для навигации и движения. Ксеноботы способны к саморепликации, но без роста самого организма.Данный алгоритм рискнули протестировать на клетках человеческих легких. Выводы шокировали.Эти клетки вели себя так же: создавали антропоботов."Одиночные клетки легких человека могут самособираться в миниатюрные многоклеточные организмы, которые умеют передвигаться. Эти антропоботы способны не только ориентироваться в окружающей среде, но и восстанавливать как себя, так и поврежденные нейронные клетки, расположенные поблизости", — говорится в статье.Смерть еще не конец?Это открытие, возможно, изменит наши представления о жизни и смерти, полагают ученые. "Третье состояние" — свидетельство того, что смерть — не всегда конец существования."В совокупности полученные результаты демонстрируют присущую клеточным системам пластичность и заставляют усомниться в том, что клетки и организмы эволюционируют лишь определенным образом", — поясняют Нобл и Пожитков.Сделанные ими выводы важны для биологии и медицины, изучения клеточной регенерации и способов продления жизни.Да и философские границы между жизнью и смертью, вероятно, придется пересмотреть. В частности, выяснилось, что жизнь способна продолжаться в формах, которые ранее считались невозможными.

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

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