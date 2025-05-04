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В Мелитополе появился мурал в память об убитом украинском журналисте - РИА Новости, 04.05.2025
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19:48 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/mural-2014917785.html
В Мелитополе появился мурал в память об убитом украинском журналисте
В Мелитополе появился мурал в память об убитом украинском журналисте - РИА Новости, 04.05.2025
В Мелитополе появился мурал в память об убитом украинском журналисте
Мурал в память об украинском писателе и журналисте Олесе Бузине, который был застрелен в Киеве в 2015 году, появился в Мелитополе Запорожской области на здании... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:48:00+03:00
2025-05-04T19:48:00+03:00
россия
олесь бузина
запорожская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Мурал в память об украинском писателе и журналисте Олесе Бузине, который был застрелен в Киеве в 2015 году, появился в Мелитополе Запорожской области на здании мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости. Рядом с портретом писателя авторы нанесли цитату из статьи Олеся Бузины 2007 года о будущем Украины. "Попытка украинизировать восток и юг Украины - Новороссию приведет к распаду страны", - гласит надпись. Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук. Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250118/eks-veduschij-1994387071.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993764156.html
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РИА Новости
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353
60
353
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Мурал в память об украинском писателе и журналисте Олесе Бузине
Мурал в память об украинском писателе и журналисте Олесе Бузине, застреленном в Киеве в 2015-м, появился в запорожском Мелитополе на здании мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости. Рядом с портретом писателя авторы нанесли цитату из статьи Олеся Бузины 2007 года о будущем Украины.
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россия, олесь бузина, запорожская область, украина
Россия, Олесь Бузина, Запорожская область, Украина
В Мелитополе появился мурал в память об убитом украинском журналисте

В Мелитополе появился мурал памяти убитого в 2015-м украинского писателя Бузины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Мурал в память об украинском писателе и журналисте Олесе Бузине, который был застрелен в Киеве в 2015 году, появился в Мелитополе Запорожской области на здании мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости.
Рядом с портретом писателя авторы нанесли цитату из статьи Олеся Бузины 2007 года о будущем Украины.
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"Попытка украинизировать восток и юг Украины - Новороссию приведет к распаду страны", - гласит надпись.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук.
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Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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