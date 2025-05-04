Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:15 04.05.2025 (обновлено: 15:15 05.05.2025)
https://ria.ru/20250504/moskva-2015076169.html
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах
Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T15:15:00+03:00
2025-05-05T15:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_bf1c7c59ecf0b9d902dd403562e90612.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов с фризами. Это горизонтальные элементы классической композиции, расположенные под карнизом, в виде украшенной рельефом или росписью полосы", - говорится в сообщении. Отмечается, фризы можно часто увидеть на фасадах как построек начала прошлого века, так и современных типовых зданий.
https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_e0cdd54d67f8b8542bcdb10777e1e7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах

В Москве капитально отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов с фризами. Это горизонтальные элементы классической композиции, расположенные под карнизом, в виде украшенной рельефом или росписью полосы", - говорится в сообщении.
Отмечается, фризы можно часто увидеть на фасадах как построек начала прошлого века, так и современных типовых зданий.
Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве
2 мая, 11:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала