https://ria.ru/20250504/moskva-2015076169.html

В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах

В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах - РИА Новости, 05.05.2025

В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах

Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов с фризами. Это горизонтальные элементы классической композиции, расположенные под карнизом, в виде украшенной рельефом или росписью полосы", - говорится в сообщении. Отмечается, фризы можно часто увидеть на фасадах как построек начала прошлого века, так и современных типовых зданий.

https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

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городское хозяйство москвы, москва