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В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах
Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T15:15:00+03:00
2025-05-04T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 200 домов с фризами на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов с фризами. Это горизонтальные элементы классической композиции, расположенные под карнизом, в виде украшенной рельефом или росписью полосы", - говорится в сообщении. Отмечается, фризы можно часто увидеть на фасадах как построек начала прошлого века, так и современных типовых зданий.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах
В Москве капитально отремонтировали более 200 домов с фризами на фасадах