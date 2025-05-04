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В Москве ограничили движение по улице Генерала Тюленева из-за пожара
В Москве ограничили движение по улице Генерала Тюленева из-за пожара - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве ограничили движение по улице Генерала Тюленева из-за пожара
Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:20:00+03:00
2025-05-04T22:20:00+03:00
2025-05-05T00:15:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы в Москве из-за пожара, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее в главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. "Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-04T22:20
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
В Москве ограничили движение по улице Генерала Тюленева из-за пожара
Движение по улице Генерала Тюленева в Москве временно ограничено из-за пожара