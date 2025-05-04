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В девятиэтажке на юго-западе Москвы загорелись две квартиры
В девятиэтажке на юго-западе Москвы загорелись две квартиры - РИА Новости, 04.05.2025
В девятиэтажке на юго-западе Москвы загорелись две квартиры
Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между 8 и 9 этажами в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:46:00+03:00
2025-05-04T21:46:00+03:00
2025-05-04T22:10:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между 8 и 9 этажами в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. "По уточнённой информации, произошло загорание двух квартир на 8 и 9 этажах и обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома", - сказали в ведомстве.
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T21:46
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В девятиэтажке на юго-западе Москвы загорелись две квартиры
На юго-западе Москвы загорелись две квартиры, обрушились перекрытия