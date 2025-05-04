https://ria.ru/20250504/moskva-2014925317.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 04.05.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается 5 мая в Москве, сообщает Telegram-канал Городского хозяйства столицы. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается 5 мая в Москве, сообщает Telegram-канал Городского хозяйства столицы. "По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожанам советуют быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html

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2025

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москва, россия, общество, погода