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Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:57 04.05.2025 (обновлено: 17:00 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/moldaviya-2014903324.html
Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти
Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти - РИА Новости, 04.05.2025
Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти
Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:57:00+03:00
2025-05-04T17:00:00+03:00
московский комсомолец
василий тарлев
владимир воронин
евгения гуцул
молдавия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Ранее экс-президент, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин сообщил, что в преддверии парламентских выборов руководимая им партия ведет переговоры с партией "Будущее Молдовы", обсуждая возможное создание политического блока. "Главное требование людей - консолидация оппозиции. "Будущее Молдовы" предлагает создать единый избирательный блок для защиты суверенитета и целостности страны. Власть боится объединения и делает всё, чтобы этого не допустить. Но победить можно только вместе", - заявил Тарлев журналистам. Он полагает, что к переговорам по созданию блока могут также присоединиться другие левые и левоцентристские оппозиционные силы. Тарлев предложил оппозиции выйти единой колонной 9 мая в "Бессмертном полку", сделав первый шаг к будущей победе. Парламентские выборы в республике запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250503/smi-2014805558.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html
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московский комсомолец, василий тарлев, владимир воронин, евгения гуцул, молдавия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Московский комсомолец, Василий Тарлев, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Молдавия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти

Экс-премьер Молдавии Тарлев: власти опасаются возможного объединения оппозиции

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Ранее экс-президент, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин сообщил, что в преддверии парламентских выборов руководимая им партия ведет переговоры с партией "Будущее Молдовы", обсуждая возможное создание политического блока.
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"Главное требование людей - консолидация оппозиции. "Будущее Молдовы" предлагает создать единый избирательный блок для защиты суверенитета и целостности страны. Власть боится объединения и делает всё, чтобы этого не допустить. Но победить можно только вместе", - заявил Тарлев журналистам.
Он полагает, что к переговорам по созданию блока могут также присоединиться другие левые и левоцентристские оппозиционные силы.
Тарлев предложил оппозиции выйти единой колонной 9 мая в "Бессмертном полку", сделав первый шаг к будущей победе.
Парламентские выборы в республике запланированы на 28 сентября.
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Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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