https://ria.ru/20250504/moldaviya-2014903324.html

Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти

Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти - РИА Новости, 04.05.2025

Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти

Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:57:00+03:00

2025-05-04T16:57:00+03:00

2025-05-04T17:00:00+03:00

московский комсомолец

василий тарлев

владимир воронин

евгения гуцул

молдавия

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Ранее экс-президент, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин сообщил, что в преддверии парламентских выборов руководимая им партия ведет переговоры с партией "Будущее Молдовы", обсуждая возможное создание политического блока. "Главное требование людей - консолидация оппозиции. "Будущее Молдовы" предлагает создать единый избирательный блок для защиты суверенитета и целостности страны. Власть боится объединения и делает всё, чтобы этого не допустить. Но победить можно только вместе", - заявил Тарлев журналистам. Он полагает, что к переговорам по созданию блока могут также присоединиться другие левые и левоцентристские оппозиционные силы. Тарлев предложил оппозиции выйти единой колонной 9 мая в "Бессмертном полку", сделав первый шаг к будущей победе. Парламентские выборы в республике запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250503/smi-2014805558.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html

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московский комсомолец, василий тарлев, владимир воронин, евгения гуцул, молдавия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне