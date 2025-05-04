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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.05.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:08:00+03:00
2025-05-04T12:08:00+03:00
2025-05-04T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Миропольское, Краснополье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Гранов и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
МО: группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области