https://ria.ru/20250504/mo-2014863734.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.05.2025

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:08:00+03:00

2025-05-04T12:08:00+03:00

2025-05-04T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Миропольское, Краснополье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Гранов и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность