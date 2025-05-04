https://ria.ru/20250504/mkad--2014858773.html

На МКАД загорелась машина

На МКАД загорелась машина - РИА Новости, 04.05.2025

На МКАД загорелась машина

Возгорание легкового автомобиля произошло на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:24:00+03:00

2025-05-04T11:24:00+03:00

2025-05-04T11:24:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 19-го километра МКАД произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение затруднено на 1 километр.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014849583.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия