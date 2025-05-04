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На МКАД загорелась машина
На МКАД загорелась машина - РИА Новости, 04.05.2025
На МКАД загорелась машина
Возгорание легкового автомобиля произошло на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:24:00+03:00
2025-05-04T11:24:00+03:00
2025-05-04T11:24:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 19-го километра МКАД произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение затруднено на 1 километр.
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москва, происшествия
На МКАД загорелась машина
Дептранс: возгорание легкового автомобиля произошло на МКАД в Москве