Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем
Мирошник назвал пост Ермака с Зеленским и горящим Кремлем звериной истерикой
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" — говорится в публикации.
"Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" — говорится в публикации.
Мирошник с иронией написал, что мирный настрой Украины зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ.
Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.
Накануне глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.
Накануне глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.