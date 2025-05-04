https://ria.ru/20250504/miroshnik-2014847333.html

Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем

Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем - РИА Новости, 04.05.2025

Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:05:00+03:00

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2025-05-04T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем. Об этом он написал в Telegram-канале."Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" — говорится в публикации. Мирошник с иронией написал, что мирный настрой Украины зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ. Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.Накануне глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

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россия, украина, родион мирошник, владимир зеленский, в мире