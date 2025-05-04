Рейтинг@Mail.ru
Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 04.05.2025 (обновлено: 11:51 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/miroshnik-2014847333.html
Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем
Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем - РИА Новости, 04.05.2025
Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:05:00+03:00
2025-05-04T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем. Об этом он написал в Telegram-канале."Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" — говорится в публикации. Мирошник с иронией написал, что мирный настрой Украины зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ. Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.Накануне глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
https://ria.ru/20250504/mask-2014856393.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, родион мирошник, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, В мире
Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем

Мирошник назвал пост Ермака с Зеленским и горящим Кремлем звериной истерикой

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко осудил публикацию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
08:20
Мирошник с иронией написал, что мирный настрой Украины зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ.

Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.

Накануне глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
Сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Маск отреагировал на произошедшее в Луцке
11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала