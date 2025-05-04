https://ria.ru/20250504/mina-2014897408.html

В Белгородской области мужчина пострадал, подорвавшись на мине

В Белгородской области мужчина пострадал, подорвавшись на мине - РИА Новости, 04.05.2025

В Белгородской области мужчина пострадал, подорвавшись на мине

Мирный житель в селе Беловское Белгородского района получил ранения, подорвавшись на мине "колокольчик", инцидент произошел, когда мужчина косил траву на... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:59:00+03:00

2025-05-04T15:59:00+03:00

2025-05-04T15:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель в селе Беловское Белгородского района получил ранения, подорвавшись на мине "колокольчик", инцидент произошел, когда мужчина косил траву на частном участке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Беловское Белгородского района в результате детонации мины "колокольчик" ранен мирный житель. Мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет. Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада "скорой" доставила в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков