https://ria.ru/20250504/milliony-2014833383.html

Компания "ВодоходЪ" подготовила проект о вкладе речного флота в Победу

Компания "ВодоходЪ" подготовила проект о вкладе речного флота в Победу - РИА Новости, 04.05.2025

Компания "ВодоходЪ" подготовила проект о вкладе речного флота в Победу

Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании "ВодоходЪ" и... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:18:00+03:00

2025-05-04T05:18:00+03:00

2025-05-04T05:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании "ВодоходЪ" и Музея морского и речного флота к 80-летию Победы, с которым ознакомилось РИА Новости. "Невозможно переоценить вклад речного флота в Великую Победу. В годы войны речным флотом было эвакуировано более 2,5 миллионов человек, перевезено более 1,5 миллионов тонн грузов, 17 000 единиц различной техники, 2 миллиона голов скота. Многие речники были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд, проявленный героизм, выполнение заданий в годы войны", - поделились в пресс-службе "Водохода". Потери речного флота в годы войны составили более тысячи самоходных судов, около 2,6 тысячи грузовых несамоходных судов, отмечают авторы проекта. В непростой для страны период 479 пристаней и пристанских пунктов лежали в развалинах. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советских гражданах, которые ковали победу не только для страны, но и для всего мира.

https://ria.ru/20250502/dnepr-2014656181.html

https://ria.ru/20250419/osk-2012233896.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, 80-летие победы в великой отечественной войне