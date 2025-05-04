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Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:56 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/memorialy-2014888409.html
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы, прячась от дронов ВСУ, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:56:00+03:00
2025-05-04T14:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы, прячась от дронов ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши люди, проживающие на территории Харьковской области, находящейся под административным управлением военно-гражданской администрации, приводят в порядок территории воинских мемориалов и места общественного пользования в своих населённых пунктах. В едином порыве, прячась от украинских дронов, местные жители практически завершили подготовку к празднованию Дня Победы", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что у ВСУ не получится вычеркнуть из памяти жителей Харьковской области события Великой Отечественной войны. "Мы помним, какой ценой далась Победа в мае 1945!", - отметил Ганчев.
https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая

Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы ко Дню Победы

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramЖители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы, прячась от дронов ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Наши люди, проживающие на территории Харьковской области, находящейся под административным управлением военно-гражданской администрации, приводят в порядок территории воинских мемориалов и места общественного пользования в своих населённых пунктах. В едином порыве, прячась от украинских дронов, местные жители практически завершили подготовку к празднованию Дня Победы", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у ВСУ не получится вычеркнуть из памяти жителей Харьковской области события Великой Отечественной войны.
"Мы помним, какой ценой далась Победа в мае 1945!", - отметил Ганчев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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