https://ria.ru/20250504/memorialy-2014888409.html

Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая

Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая - РИА Новости, 04.05.2025

Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок мемориалы к 9 мая

Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы, прячась от дронов ВСУ, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:56:00+03:00

2025-05-04T14:56:00+03:00

2025-05-04T14:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жители освобожденных харьковских сел приводят в порядок воинские мемориалы ко Дню Победы, прячась от дронов ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши люди, проживающие на территории Харьковской области, находящейся под административным управлением военно-гражданской администрации, приводят в порядок территории воинских мемориалов и места общественного пользования в своих населённых пунктах. В едином порыве, прячась от украинских дронов, местные жители практически завершили подготовку к празднованию Дня Победы", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что у ВСУ не получится вычеркнуть из памяти жителей Харьковской области события Великой Отечественной войны. "Мы помним, какой ценой далась Победа в мае 1945!", - отметил Ганчев.

https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины