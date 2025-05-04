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В Башкирии медведь напал на мужчину - РИА Новости, 04.05.2025
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11:15 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/medved--2014856649.html
В Башкирии медведь напал на мужчину
В Башкирии медведь напал на мужчину - РИА Новости, 04.05.2025
В Башкирии медведь напал на мужчину
Медведь напал на мужчину на территории охотничьих угодий в Башкирии, раненого человека доставили в больницу, сообщает министерство природопользования и экологии РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:15:00+03:00
2025-05-04T11:15:00+03:00
абзелиловский район
белорецкий район
происшествия
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УФА, 4 мая - РИА Новости. Медведь напал на мужчину на территории охотничьих угодий в Башкирии, раненого человека доставили в больницу, сообщает министерство природопользования и экологии региона. "На территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района, зафиксировано нападение медведя на человека. Данная деревня расположена в горно-лесной местности вблизи границы с Белорецким районом. Пострадавшего увезли в больницу", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Отмечается, что государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов оперативно выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего. "Министерство напоминает, что встреча с дикими животными может обернуться трагедией именно из-за незнания правил поведения с ними. Большинство нападений животных провоцирует сам человек. При передвижении желательно избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе обзор и своевременное обнаружение зверя", - говорится в сообщении. Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться, так как рядом может находиться медведица. В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной, добавили экологи.
https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html
абзелиловский район
белорецкий район
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абзелиловский район, белорецкий район, происшествия
Абзелиловский район, Белорецкий район, Происшествия
В Башкирии медведь напал на мужчину

Медведь напал на мужчину в Башкирии, пострадавший в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 4 мая - РИА Новости. Медведь напал на мужчину на территории охотничьих угодий в Башкирии, раненого человека доставили в больницу, сообщает министерство природопользования и экологии региона.
«
"На территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района, зафиксировано нападение медведя на человека. Данная деревня расположена в горно-лесной местности вблизи границы с Белорецким районом. Пострадавшего увезли в больницу", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Отмечается, что государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов оперативно выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.
«
"Министерство напоминает, что встреча с дикими животными может обернуться трагедией именно из-за незнания правил поведения с ними. Большинство нападений животных провоцирует сам человек. При передвижении желательно избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе обзор и своевременное обнаружение зверя", - говорится в сообщении.
Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться, так как рядом может находиться медведица. В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной, добавили экологи.
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